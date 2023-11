GdS – Napoli | Tudor o Cannavaro al posto di Garcia

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 novembre 2023) 2023-11-12 18:31:03 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla GdS: Il presidente delinfuriato durante e dopo il match con l’Empoli. Al vaglio con i dirigenti la scelta del successore di, che non dirigerà l’allenamento di mercoledì Alla fine del primo tempo, l’ultima mossa di Aurelio De Laurentiis. Il presidente è sceso nello spogliatoio e ha parlato direttamente alla squadra “saltando” il tecnico. Ma nonostante l’intervento una squadra spaesata ha finito addirittura per perdere contro l’Empoli. summit — A fine gara De Laurentiis non ha neanche incrociato il tecnico francese, di fatto esautorato, ma ha convocato i dirigenti Meluso, Micheli e Sinicropi per un incontro che serva a decidere quale sarà il nuovo allenatore del. Il vertice si è svolto in un hotel della città, dove si è ...