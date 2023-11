GdS – Como | Longo esonerato | Cesc Fabregas in panchina

Il Giornale di Sicilia parla dell'occasione che ha il Palermo di tornare in zona promozione dopo la sconfitta del Catanzaro nel campo del. Una partita da non sottovalutare: il Lecco, avversario ...

La Sampdoria sbanca Modena: seconda vittoria di seguito per gli uomini di Pirlo Giornale di Sicilia

GdS: "Catanzaro, a Como il primo test playoff" Tutto B

L'Inter Women di Rita Guarino riscatta la sconfitta contro il Como superando al Breda il Pomigliano col punteggio di 2-1 nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie ...Dopo la sconfitta contro il Como, l'Inter Women torna in campo domani pomeriggio per la sfida al Pomigliano, valida per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile. La ...