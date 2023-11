Claverly nominato ministro dell'Interno James Cleverly è stato nominato ministro dell'Interno del Regno Unito, in sostituzione di Suella Braverman, rimossa dal suo incarico dal. Lo riporta il Guardian citando Downing Street. La stessa sede del primo ministro ha confermato che Jeremmy Hunt resterà cancelliere dello Scacchiere. TI POTREBBE INTERESSARE

Gb, l'ex premier David Cameron nominato ministro degli Esteri da Sunak TGCOM

David Cameron, il clamoroso ritorno dell'ex premier: è il nuovo ministro degli Esteri britannico (si era dimes ilmessaggero.it

Isis, ok di Londra alla missione in Iraq Il Pentagono: «Raid aerei non bastano» Allarme Ue: rischio attentati in Europa Fbi identifica boia di Foley e Sotloff Foto ...Clamoroso ritorno al governo confermato per David Cameron: l'ex premier - travolto del 2016 dal risultato del referendum sulla Brexit che lui stesso aveva convocato, salvo far poi campagna per il no e ...