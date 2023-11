Gb | Cameron torna a sorpresa nel governo | valanga di defezioni per Sunak

Sunak licenzia la ministra dell'Interno Braverman. L'ex premier Davidal governo e va agli Esteri La ministra degli Interni britannica Suella Braverman è stata destituita dalla carica di ministro degli Interni. Al suo posto è stato nominato l' attuale ...

Cameron torna al governo nel Regno Unito: nominato ministro degli Esteri Il Fatto Quotidiano

Cameron torna a Downing Street come ministro degli Esteri. Sunak ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Ma le sorprese non finiscono qui. La più clamorosa avviene poco dopo, quando l'ex primo ministro David Cameron, colui che sarà sempre ricordato come la persona che ha portato la Gran Bretagna al di ...Clamoroso ritorno al governo britannico per David Cameron: l’ex premier, travolto del 2016 dal risultato del referendum sulla Brexit che lui stesso aveva convocato, salvo poi fare campagna per il no e ...