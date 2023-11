Gaza | ospedali al collasso | decine di vittime

(Di lunedì 13 novembre 2023) Carri armati e truppe israeliane hanno tagliato in due la Striscia di. Ad un mese dall'attacco terroristico dei miliziani di Hamas del 7 ottobre scorso Israele prosegue nella guerra contro il gruppo islamista. Nel mese di bombardamenti sulla enclave palestinese sarebbero morte oltre...

Perché Israele attacca glidiSecondo Tel Aviv Hamas li starebbe usando come nascondigli e centri operativi. Le Nazioni Unite hanno ricordato a Israele che questo non li esime dall'...

L'allarme per gli ospedali di Gaza, Oms: 'Al Shifa non funziona più' Agenzia ANSA

Hamam Allouh non ha la "fortuna" di essere ucraino o israeliano, ha semplicemente la sfortuna di essere palestinese e pertanto la sua vita vale meno degli altri tanto da non meritare nemmeno quattro r ...Così il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in merito a quanto sta accadendo a Gaza City. Due gli ospedali fuori servizio, mentre il numero dei neonati pre ...