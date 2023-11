Gaza | medico dell' ospedale Al Ahli | Pazienti operati a terra senza anestesia | a volte anche nel cortile - VIDEO

(Di lunedì 13 novembre 2023) UnAlracconta la sua testimonianzae ore che sta vivendo: "Siamo l'unicovo aCity. Mi trovo all'battista Al. Stiamo ricevendoda tuttaCity, non solo persone ferite maquelle con malattie croniche, come il di

...sugli ospedali e stanno causando terribili perdite di civili e di membri del personale. LUe ... acqua, assistenza medica, carburante e fornire riparo alla popolazione di

Gaza: pazienti e personale medico intrappolati negli ospedali sotto attacco Medici Senza Frontiere

Le voci disperate dei medici di Gaza: “Contro di noi bombe e cecchini” la Repubblica

Hamam Allouh non ha la "fortuna" di essere ucraino o israeliano, ha semplicemente la sfortuna di essere palestinese e pertanto la sua vita vale meno degli altri tanto da non meritare nemmeno quattro r ...Così il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in merito a quanto sta accadendo a Gaza City. Due gli ospedali fuori servizio, mentre il numero dei neonati pre ...