Gaza | bombe e sparatorie senza fine | fallito il tentativo di evacuare l' ospedale al - Quds

Mezzaluna Rossa Palestinese: il tentativo di evacuazione dell'ospedale di al - Quds fallisce a causa dei 'continui bombardamenti' La Mezzaluna Rossa Palestinese ha riferito sui social media che il ...

Guerra a Gaza, bombe sull'ospedale di Shifa. Il direttore: “Pronti a evacuare se Israele lo consente”. Hamas: morti 5 ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Le voci disperate dei medici di Gaza: “Contro di noi bombe e cecchini” la Repubblica

C'è anche un figlio del presidente israeliano Isaac Herzog tra gli israeliani chiamati a combattere nella Striscia di Gaza. A rivelarlo, secondo il Times of Israel, è stata ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...