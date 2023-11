Gaza | a secco il deposito carburante dell' Onu | presto ferme anche le ambulanze e niente acqua

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ildi'Agenziae Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi aè rimasto aed entro pochi giorni l'UNRWA non sarà più in grado di rifornire gli ospedali, rimuovere ...

Il deposito di carburante dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi aè rimasto aed entro pochi giorni l'UNRWA non sarà più in grado di rifornire gli ospedali, rimuovere le acque reflue e fornire acqua potabile, ha detto lunedì il suo capo. Il capo dell'...

Il capo dell'agenzia, il commissario generale Philippe Lazzarini, ha detto lunedì ai donatori che stava lentamente svuotando un deposito di carburante al confine israeliano contenente riserve strategi ...Gaza, 13 nov. (Adnkronos) - Il deposito di carburante dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi a Gaza è rimasto a secco ed entro pochi giorni l'Unrwa non sarà più in grado di rifor ...