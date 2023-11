Garcia una delusione | si è piegato e ha accettato di essere delegittimato Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 novembre 2023)una, si èe hadi. Così scrive la. Il 4-3-3 dicondivide soltanto i numerini con il 4-3-3 di Spalletti, lo sviluppo del gioco è differente, meno elaborato. Spalletti procede per triangoli e incastri,ricerca l’immediatezza. Tanto è bastato per scomporre la formula dello scudetto, senza trovare un’alchimia nuova e all’altezza. De Laurentiis ha sbagliato poi a metteresotto tutela, con la sua presenza quotidiana al campo lo hadavanti ai giocatori. Esi è, hala situazione. Questa è stata una, da uno come ...