Garcia lascia Napoli | il tecnico francese in volo per Nizza

Tanto tuonò che piovve, ed è venuta giù tanta acqua sull'erba dello stadio Maradona, dove Rudiil campo (per l'ultima volta) come un pulcino bagnato. Frastornato dal gol di Kovalenko ...

Rudi Garcia ha appena lasciato Napoli. Il tecnico francese è salito sul volo diretto a Nizza, occupando uno dei primi posti in aereo. Raggiunge la sua compagna Francesca e la figlia nata ...Si racconta che De Laurentiis non abbia nemmeno aspettato il fischio di fine partita per scendere negli spogliatoi. Tudor in pole position, poi ci sono le ipotesi Mazzarri e Cannavaro ...