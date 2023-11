Garcia ha già lasciato Napoli | l’allenatore torna subito in Francia

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 novembre 2023) Rudi Garcìa è ad un passo dall’esonero: in questi minuti c’è una novità che potrebbe interessare il suo futuro. Il, dopo solo dodici giornate e lo scudetto cucito sul petto, è costretto a cambiare allenatore. La scelta di sostituire Luciano Spalletti con Rudi Garcìa non ha pagato. Ilaccusa un ritardo di 10 punti dall’Inter capolista e ieri ha perso contro un Empoli penultimo e privo del suo talento più importante, Tommaso Baldanzi. Futuro Garcìa: le ultime novità Questo, dunque, è il giorno dell’esonero di Rudi Garcìa. Al suo posto dovrebbe arrivare Igor Tudor con il suo agente che sta incontrando la dirigenza azzurra a Roma. Garcìa è giàto a Nizza (LaPresse) – Spazio.itRudi Garcìa, in attesa dell’ufficialità, ha. Il suo volo Easyjet per Nizza ...