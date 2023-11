Garcia e il Napoli | Spalletti spiazza tutti | scappa la battuta in conferenza stampa

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lucianotorna a parlare del suo passato, inha rilasciato un commento sule su Rudi. Sono giorni complicati in casa. Dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli, si fa sempre più probabile l’esonero di Rudi, che in realtà non ha mai convinto troppo da quando è approdato all’ombra del Vesuvio. Il presidente De Laurentiis è impegnato, però, prima nella ricerca di un sostituto.gli indizi portano a Igor Tudor, ma la trattativa è ancora tutta da definire. Intanto a parlare del momento vissuto dagli azzurri è chi questi colori li ha onorati e inorgogliti, ovvero Luciano, il tecnico dello storico terzo scudetto dele attuale CT della Nazionale ...