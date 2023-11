Garante a Cgil e Uil | Mancano i requisiti per lo sciopero generale

15.03: no requisiti sciopero- Uil Sullo sciopero proclamato dae Uil per venerdì 17,la Commissione di Garanzia ha detto che mancano i requisiti dello sciopero generale e ha confermato il ...

Garante a Cgil e Uil, mancano requisiti per lo sciopero generale ... Agenzia ANSA

Sciopero del 17 novembre. Il Garante alla Cgil: «Non ci sono requisiti» Corriere della Sera

ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’audizione di oggi con Cgil e Uil, in merito alla proclamazione dello sciopero nazionale del 17 novembre, la Commissione di garanzia ha confermato il contenuto del ...Doccia fredda per Cgil e Uil, esulta la Lega: mancano i requisiti dello sciopero generale secondo l’Autorità di garanzia sugli scioperi. Dunque, lo sciopero convocato per venerdì 17 “non può essere co ...