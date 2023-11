Garante a Cgil e Uil “Mancano i requisiti dello sciopero generale”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’audizione di oggi cone Uil, in merito alla proclamazionenazionale del 17 novembre, la Commissione di garanzia ha confermato il contenuto del provvedimento adottato l’8 novembre scorso.“Lo, così come proclamato dalle Confederazioni sindacali (con esclusione di numerosi settori) non può essere considerato, come da consolidato orientamento della Commissione, quale– sottolinea la Commissione in una nota -, ai fini dell’applicazione della disciplina che consente delle deroghe alle normative di settore sui servizi pubblici (delibera n. 03/134)”.La Commissione di garanzia, con la decisione assunta, “non intende in alcun modo mettere in discussione l’esercizio del diritto di, ma continuare ad ...