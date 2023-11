Game of Thrones | quando partono le riprese dello spin-off di Jon Snow?

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo il grande successo diof, HBO è al lavoro su nuovi prodotti-off. Ha già sperimentato con House of the Dragon, la cui seconda stagione è in arrivo, e ha approvato anche A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Ma cosa ne è stato-off su Jonofsarà anche terminato, ma alcuni show stanno seguendo la sua scia fortunata. HBO ha lavorato dapprima al prequel dedicato alla famiglia Targaryen con House of the Dragon, ma in cantiere c’è anche A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Lo-off in questione è a sua volta un prequel. Mapartiranno leshow? E, soprattutto,potremo ...