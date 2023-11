Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intercettato a Roma preferisce non commentare il momento degli azzurri e ildi. L'esonero del tecnico francese è ormai solo da ...

Il Mattino - Futuro Garcia, la squadra si schiera: la decisione a sorpresa CalcioNapoli24

Futuro di Garcia ADL preferisce non rispondere La Gazzetta dello Sport

Sono ore caldissime per il futuro di Rudi Garcia al Napoli, e più in generale per quello che ne sarà della panchina del Napoli, con l'incontro di oggi tra Aurelio De Laurentiis ...Le dichiarazioni del presidente del club azzurro alla tavola rotonda ‘Le nuove prospettive sulla riforma dello sport’: "Questo calcio non funziona" ...