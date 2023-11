Fulminacci annuncia il nuovo album

(Di lunedì 13 novembre 2023)hato solo qualche settimana fa iltour musicale che arriverà nei più importanti club italiani la prossima primavera. Ma prima del ritorno ai live, il cantante è tornato nello studio discografico per incidere il terzoin studio. Dall’inizio di quest’annoha già pubblicato diversi singoli, ma solo più tardi si sono rivelati essere il preludio di unprogetto discografico. L’artista ha avuto un percorso graduale e non ha mai bruciato nessuna tappa, muovendosi “cauto” nel panorama discografico fino a raggiungere importanti traguardi. Il prossimo arriverà il 24 novembre e si chiamerà Infinito +1.e i nuovi progetti, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagClasse ’97,ha seguito le orme ...

Per l'occasioneha deciso di collaborare con colleghi e amici del calibro dei Pinguini Tattici Nucleari e Giovanni Truppi. A partire da questa primavera il cantautore porterà i brani del ...

Fulminacci annuncia il suo terzo lavoro in studio Agenzia ANSA

FULMINACCI: annuncia il suo terzo lavoro in studio “INFINITO +1 ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Molti avevano lasciato gli Zero Assoluto — cioè Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, entrambi da Roma, cresciuti al liceo Giulio Cesare — a più di dieci anni fa, quando con canzoni come Svegliarsi la ...Dopo sette anni lontani dai live, gli Zero Assoluto sono tornati ad esibirsi dal vivo per la prima volta lo scorso 20 maggio al Fabrique di Milano: dato il successo del concerto, andato sold-out, ieri ...