Frasi sull’ironia per guardare il mondo con più leggerezza

Leggi su dilei

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’ironia consiste nell’affermare il contrario di ciò che si pensa, accentuando i lati più comici dell’oggetto della battuta, allo scopo di generare una risata. Implica una critica ma senza disprezzo e può essere rivolta a se stessi, per sottolineare una propria caratteristica, o verso qualsiasi altro tema per evidenziarne l’incongruità. Ci sono tre tipi d’ironia: interpersonale o sociale, si tratta contemporaneamente di un tema, di una struttura discorsiva e di una figura retorica e si ironizza su qualcosa o su qualcuno nel momento in cui se ne parla; psicologica, che implica un tipo di indagine sul comportamento umano e si occupa della mente umana; filosofica, che è spesso “auto-ironia” perché il soggetto ironizzante è anche direttamente l’oggetto dell’ironia che fa. In generale, comunque, l’ironia consiste nell’esprimere le proprie idee senza censure o tabù e in maniera ilare. ...