Francesco Guccini a Che tempo che fa alle prese con la tecnologia | “Se vai in classifica su Spotify sei contento?” | “Fortyfive?”

(Di lunedì 13 novembre 2023)è stato ospite a Cheche fa (Nove), interpellato da Fabio Fazio sulle nuove tecnologie, il cantautore non ha fatto nulla per nascondere la propria distanza dall’argomento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Signori, ecco a noi la nostalgia , quell'assenza che in una poesia di Paul Celan si distende come 'farfalle di seta' e in una canzone dicolora di sé le stoviglie. In tema di ...

Francesco Guccini: ecco le mie "Canzoni da osteria", difficile scegliere la tracklist RaiNews

Guccini presenta 'Canzoni da osteria', la prima traccia è 'Bella ciao' AGI - Agenzia Italia

Ospite di ‘Che Tempo Che Fa’, Francesco Guccini commenta (se così possiamo dire) con Fazio realtà come Shazam e Spotify. Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa c’è anche Francesco ...Dopo la straordinaria accoglienza di ‘Canzoni da Intorto’ – album fisico più venduto del 2022, Disco di Platino e Targa Tenco nella categoria Interprete di Canzoni ...