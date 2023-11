FQChart | cala il gradimento del governo ma Fratelli d’Italia aumenta consensi | il paradosso italiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 6/11 al 12/11/2023 FdI 28,8%PD 19,4%M5S 16,8%Lega 9,6%FI 7,4%Azione 3,6%AVS 3,5%IV 3,2%+Europa 2,4%Altri 5,3% Lo scenario che ha caratterizzato tutto il 2023, che si avvia alla conclusione, può apparire unico, e in effetti lo è per i paesi esteri, ma nella realtà è abbastanza tipico dell’Italia:ildele, in parte, quello del premier; ma il partito di maggioranza rimane saldamente in testa o addiritturail suo consenso. In Francia, Germania, Spagna, Regno Unito è automatico che il partito al ...