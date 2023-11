FOTO – De Vrij si complimenta con la squadra | «Grande prestazione!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Da sosta a sosta, l’Inter ha raccolto sei vittorie in altrettante partite giocate. Con anche diverse grandi prestazioni. Come quella di ieri contro il Frosinone, sottolineata anche dal difensore Stefan desu Twitter. PRESTAZIONE – Sicon i compagni Stefan de, uno dei protagonisti di Inter-Frosinone. Altra partita convincente da parte dei nerazzurri, che hanno la meglio proprio sui ciociari per 2-0. E di questo ha parlato il difensore olandese in un post sui suoi canali social: “Un’altraprestazione, avanti così Inter!“. Un’altraprestazione, avanti così @Inter pic.twitter.com/dn4Egn8Ycr — Stefan de(@Stefande) November 13, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...