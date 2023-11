FOTO – Darmian esulta | «Andiamo alla sosta con una vittoria essenziale»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Matteoha pubblicato un post sui social network dopo il successo in Inter-Frosinone, dodicesima giornata del campionato di Serie A.– A seguire il messaggio e lecondivisi su Twitter da Matteo, terzino dell’Inter, dopo il successo della squadra nerazzurra in casa contro il Frosinone. “con una#inter #forzainter #interfrosinone #seriea“. https://x.com/official/status/1723836337621549500?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg Fonte: Twitter MatteoInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...