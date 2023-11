FOTO | CM Punk “svia” tutti | torna in AEW?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 novembre 2023) 12 giorni, solo 12 giorni ci separano da quella che è la verità. Da quando CMè stato licenziato dallanon si fa altro che parlare del suo futuro. I vari rumors lo vedono “rientrante” a casa base a Chicago per Survivor Series ma il buon Phil, da grande mattatore, piace molto mischare le carte in tavola. Attivissimo su Instagram, ha fatto intendere che potrebbe essere lui l’uomo mascherato che appare nelle puntate della federazione di Tony Khan… Il post CMis having fun with all of the speculation that he is The Devil in. pic.twitter.com/hqTjuLFL5m— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) November 12, 2023