FOTO ? Locatelli | indizi per l’Inter | «Fa male | cercherò di tornare…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023)si è infortunato lasciando il ritiro della Nazionale azzurra. Il centrocampista della Juventus già alla Continassa vuole esserci contro. REAZIONE ? Manuelha lasciato anzitempo il ritiro dela Coverciano. Per lui un problema alle costole, ma su Instagram ha postato una storia parlando delle sue condizioni e dei tempi di recupero. Dopo la sosta, ci sarà il Derby d’Italia tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium, scontro diretto tra i nerazzurri primi in classifica e i bianconeri secondi. Il suo post: Rientrerà in tempo? Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati