Formigoni è pronto a tornare in pista Ha ancora molto da dare ai lombardi soprattutto

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il Celeste ha voglia di rivincita. Vuolea far politica. Dicendo ai giornali di non averdeciso se candidarsi alle elezioni europee del giugno prossimo, di fatto chiede una candidatura a Forza Italia. Robertodomenica 12 novembre 2023 è tornato uomo libero: condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, ha scontato la sua pena. Solo 5 mesi in cella, nel carcere di Bollate che si era scelto, presentandosi in portineria il 22 febbraio 2019. Poi, a luglio di quell’anno, aveva ottenuto la detenzione domiciliare, ospite in casa di amici. Nell’ottobre 2020 aveva chiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali e aveva scontato il residuo di pena insegnando italiano alle suore straniere che assistono gli anziani disabili al Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano. Ora torna sulla scena pubblica, mostrando l’arroganza ...