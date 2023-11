Fondi | unit linked | BTP | quali sono le preferenze degli italiani

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’aumento dei tassi di interesse e la strategia di politica monetaria hanno avuto riflessi anche sulledi investimentoche, in precedenza orientate suicomuni e sui prodotti assicurativi, in alternativa alla liquidità, siriorientati sui vecchi titoli di Stato e sul mercato obbligazionario, che mostrano oggi rendimenti piuttosto interessanti. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto trimestrale di Assoreti, l’Associazione delle Società che offrono servizi di consulenza agli investimenti, attualmente guidata da Massimo Doris. “La gestione del risparmioassistiti dalle Reti Associate sta dando risposte adeguate in un contesto ancora complesso”, ha ammesso il Presidente Doris, spiegando “l’orientamento della consulenza ...