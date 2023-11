Fondazione Global Health | “La Medicina di Prossimità nel Distretto Post-Covid” – Un Evento di Riflessione e Innovazione

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 13 novembre 2023) Caserta. Laè lieta di annunciare l’“Ladinel”, che si terrà il 16 e 17 Novembre presso il prestigioso Grand Hotel Vanvitelli. (Qui il programma completo) In un mondo che continua a riprendersi dagli impatti della pandemia di-19, lasi pone all’avanguardia nell’esplorare nuovi approcci alladi. L’rappresenta un’occasione unica per riunire esperti del settore, operatori sanitari, e professionisti del campo per condividere idee, esperienze e strategie innovative. L’...