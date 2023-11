Foiano della Chiana | 24enne perde la vita in uno scontro frontale tra auto

Leggi su lortica

(Di lunedì 13 novembre 2023) Alle ore 15.30 alungo SP327 in località Via del Filo unotra dueha coinvolto tre persone. Un giovane di 24 anni è deceduto sul colpo, mentre due donne di 75 e 51 anni sono state trasportate in codice 2 all’ospedale di Arezzo. Sul posto sono accorsi: l’ambulanza infermierizzataMisericordia di Monte Sansavino, l’ambulanza infermierizzataMisericordia di Castiglion Fiorentino, l’ambulanza dell’Avis di. l’elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine. Immagini di: PlayVideo di Jonathan Barillari https://www.lortica.it/wp-content/uploads/2023/11/Incidente-.mp4 L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.