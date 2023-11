(Di lunedì 13 novembre 2023) Il presidentea Regione Liguria Giovanni Toti: "In poco più di 100 giorni via libera al cantiere". Idureranno oltre due anni

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "In poco più di 100 giorni via libera al cantiere". I lavori dureranno oltre due anni

Firmato il contratto per il via ai lavori dell'ospedale Felettino LA NAZIONE

Colosseo di Roma, firmato nuovo contratto per la gestione della ... ConfineLive

Ora è ufficiale. Fabrizio Castori torna ufficialmente sulla panchina dell'Ascoli a 12 anni dalla sua prima esperienza in bianconero. In serata ha firmato un contratto fino al 30 Giugno 2024 con opzion ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...