Finta rissa in classe con finale a sorpresa per ringraziare il docente Bizzarri | “Gli insegnanti non sono amici | così si rischia l’anarchia pedagogica”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Spopola su TikTok attirando milioni di visualizzazioni e dividendo l'opinione pubblica. Si tratta di uno scherzo in cui gli studenti simulano unaper poi sorprendere l'insegnante con coriandoli e applausi, in segno di ringraziamento per il loro lavoro. L'articolo .

Di che si tratta Alcuni studenti simulano unain classe mentre i compagni chiamano ... Questo non deve avvenire, se facciamodi niente non facciamo altro che far prevalere questi istinti, ...

Finta rissa in classe (con finale a sorpresa) per ringraziare il docente. Bizzarri: “Così si rischia l’anarchia pedagogica” Orizzonte Scuola

Finta rissa in classe (con finale a sorpresa): il video degli studenti per ringraziare la prof commuove il web ilmessaggero.it

La scena è quella a cui purtroppo siamo abituati sempre più spesso. Studenti che litigano in classe in quella che sembra una rissa a tutti gli effetti. Ma il finale è del ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli «si sono lasciati». Nuovo atto della storia tra i due ex gieffini. Corona lo annuncia ...