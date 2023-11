(Di lunedì 13 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Il video è...

La truffa Nelle immagini un uomo aspetta che un automobilista inizi la manovra e quando quest'ultimo ingrana la retromarcia , si porta dietro il veicolo fingendo distato investito . Questa è ...

Finge di essere stato investito: la truffa sventata a Foggia TGLA7

Questa bambina non finge di essere sopravvissuta a tre attacchi ... Facta

Nelle immagini un uomo aspetta che un automobilista inizi la manovra e quando quest'ultimo ingrana la retromarcia, si porta dietro il veicolo fingendo di essere stato investito. Questa è solo una ...Nel momento in cui un anziano si metta alla guida della sua auto e ingrana la retromarcia, l’uomo corre velocemente verso il posteriore della vettura in movimento e si getta per terra, fingendo di ...