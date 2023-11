Filippo Turetta | chi è il ragazzo scomparso a Padova con l' ex fidanzata Giulia Cecchettin | l' amore nato in università | la rottura e la lite in auto

(Di lunedì 13 novembre 2023) Da sabato scorsosono scomparsi. I due ragazzi, di 22 anni, ex fidanzati e studenti di Ingegneria all'di, hanno fatto perdere le loro tracce da sabato scorso. Entrambi i telefoni sono irraggiungibili dall'11 novembre, giorno in cui i due sono usc

- - > Giulia Cecchettin e, i due ragazzi veneti scomparsi da sabato. E' stata avvistata in Friuli Venezia Giulia l'auto su cui viaggerebbero i due ragazzi veneti scomparsi sabato: si tratta di Giulia Cecchettin ...

Giulia Cecchettin scomparsa con l'ex fidanzato Filippo Turetta. Lo zio di lei: «Hanno sentito le sue grida, lui l'ha trattenuta» Corriere

Paura per Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli ex fidanzati scomparsi. Lo zio: “C'è stato un litigio, lei urlava e lui la ... il Resto del Carlino

La Fiat Grande Punto è stata intercettata dalle telecamere ai varchi friulani. Oggi la ragazza avrebbe dovuto chiamare la relatrice: la laurea è fissata per giovedì. Dalla morte della mamma alla fine ...CRONACA. Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi da sabato, ricerche in corso Ore di ansia per i familiari di due giovani visti l’ultima volta sabato sera al Centro Commerciale Nave de Vero di ...