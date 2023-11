Figuraccia di Cgil e Uil | il Garante boccia lo sciopero di venerdì | “Non può essere generale”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 novembre 2023)dellae della Uil,ti dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi per aver trasformato le agitazioni annunciate per il 17 novembre in unodel quale, però, non ci sono i presupposti. La Commissione di garanzia ha confermato, infatti, “il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre” sullodi17 proclamato dae Uil, con cui chiede la rimodulazione dello stop in alcuni settori. “Lo, così come proclamato dalle confederazioni sindacali (con esclusione di numerosi settori) non puòconsiderato, come da consolidato orientamento della Commissione, quale, ai fini dell’applicazione della ...