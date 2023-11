Fibromialgia | “Finalmente pazienti e non più malati immaginari”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 13 novembre 2023) Raccontare la propria sofferenza e non essere capiti e supportati nel modo giusto. O, peggio, trattati come depressi o. È quello che è successo per tanto tempo aiaffetti da– oggi ai primi posti per frequenza tra i disturbi reumatici – che secondo l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica interessa quasi due milioni di connazionali. Le ricerche scientifiche negli anni l’hanno portata allo scoperto, migliorando le condizioni di vita dei, che in molti casi- non vedendo riconosciuto il proprio dolore – cadevano in uno stato di prostrazione e isolamento. “Individuare la– conferma Mara Angela Mascherpa, direttore sanitario delle terme di Riolo, in provincia di Ravenna – è estremamente complesso in quanto molti sintomi ...