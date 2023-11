(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo i risultati della novestrale la casa automobilistica ha fatto l’accordo con i sindacati Fim, Uilm e Fismic per una serie di misure per i lavoratori

...ha introdotto un nuovo parametro legato al consumo energetico (ESG) per il calcolo deldi ... Queste iniziative dimostrano l'impegno continuo diverso il benessere e la crescita dei propri ...

Ferrari, il premio potrà superare17mila euro. Piano di azionariato diffuso e 250 assunzioni Il Sole 24 ORE

Ferrari, 250 assunzioni: ai dipendenti premio fino a 17 mila euro in 4 anni Corriere della Sera

La Ferrari farà 250 assunzioni entro il primo semestre del 2024 ... Un piano di azionariato diffuso, un nuovo accordo per il premio di competitività sottoscritto con le organizzazioni sindacali di Fim ...Signore e signori, ecco la livrea rossa e bianca scelta dalla Ferrari per le sue SF-23 in occasione del Gran Premio di Las Vegas del prossimo fine settimana. E, a giudicare dai rendering, sembra davve ...