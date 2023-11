Ferrari | il poster ufficiale del nuovo film di Michael Mann FOTO

A un mese dall' arrivo nelle sale cinematografiche italiane, il 14 dicembre 2023, Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution sono lieti di presentare ilufficiale di, il film diretto dal quattro volte candidato all'Oscar Michael Mann e interpretato da Adam Driver. La pellicola è la storia di una leggenda e di un mito inossidabile, un ...

