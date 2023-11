Ferrari | Adam Driver risponde male ad uno spettatore del film | “Vaffa ” VIDEO

(Di lunedì 13 novembre 2023)ha apparentemente mandato a quel paese uno, durante un Q&A su, ildiretto da Michael Mann di cui è protagonista, e l’accaduto è documentato da un, diventato subito virale; ospite al CamerImageFestival in Polonia,è intento are alle domande della platea, quando uno dei presenti, probabilmente un giornalista, gli chiede conto di alcune scene di incidenti, che a suo parere sono “dure, tagliate con l’accetta e dozzinali”. La risposta dell’attore è fulminante, e non lascia possibilità di replica: “Ma che cazzo ne so,nculo. Prossima domanda”; il pubblico sembra coprire il proprio imbarazzo con risa e applausi strozzati When someone in the audience ...

