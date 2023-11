Fermi tutti | è uscita una nuova collezione adidas Originals per la Nazionale italiana

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 13 novembre 2023) Calcio e musica sono due mondi che si stanno parlando sempre più spesso. L'avete vista Dua Lipa con la maglia del Palermo (!), sì? E che dire delle collaborazioni ufficiali, come i Rolling Stones apparsi sulle maglie di Milan e Barcellona, o The Weeknd su quella del Psg? Sempre più spesso, poi, gli artisti sono utilizzati come tramite per svelare nuove maglie: la divisa home del Manchester United di questa stagione è stata indossata sul palco dal rapper Aitch a Glastonbury, ancor prima del lancio ufficiale. Succede anche da noi, in Italia: a Torino, nel corso del C2C, abbiamo visto lo spoiler di una felpa e due t-shirt dellarealizzate da, partner degli azzurri da inizio anno. Victor Kwality indossava una felpache portava la scritta Italia, mentre il ...