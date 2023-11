FdI convoca gli “Stati generali del Lavoro” | giovedì a Roma giornata di studi con ministri e parlamentari

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 novembre 2023) Non solo il tema salariale, che pure sarà centrale. FdI ha organizzato per16 novembre, a partire dalle 9.15, presso la sala del consiglio della Camera di commercio di, unadi approfondimento esul tema dele delle principali sfide che pone nell’attualità. L’appuntamento si connota come veri e propri “del”. FdIgli “del” Il workshop, promosso dai gruppidi FdI alla Camera e al Senato, sarà infatti articolato in tre sessioni, che affronteranno i temi: “Dal reddito al, equamente distribuito”, “Intelligenza artificiale e”, ...