FC 24 Obiettivo Bonus punti Champions

Leggi su imiglioridififa

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominatorilasciato durante la seconda stagione di Ultimate Team Segna in Division Rivals per ottenerequalificazione Ultimate Teame premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 4 Premio Finale: 1x Pack Giocatore 3 giocatori oro rari 83+ Non scambiab. 50qualificazione FutScadenza:17 novembre 3 RivalsSegna almeno 1 gol in 3 partite Rivals differenti.1x Pacc. 2 giocat. oro rari 81+ Non Scambiab.50qualificazione Fut7 RivalsSegna almeno 1 gol in ...