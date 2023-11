Farmaci per il raffreddore | l’allarme ufficiale | “Rischio infarto e ictus” Di quali medicinali si parla

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) Allarme per icontro il, possono provocaree infarti. L’agenzia nazionale francese per la sicurezza deie dei prodotti sanitari (Ansm) ha lanciato in queste ore un allarme sui possibili effetti collaterali di alcunivenduti senza prescrizione. Si tratta di casi rari, ma molto gravi, in cui iin questione, usati per curare il, possono provocaremiocardico e. In particolare sotto accusa ci sono finiti ivasocostrittori a base di pseudoefedrina e a somministrazione orale. In Francia i nomi più noti sono Actifed, Dolirhume, Nurofen Rhume, Humex o Rhinadvil. Sono molto utilizzati, basti pensare che solo oltralpe ne sono stati ...