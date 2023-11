Farmaceutica | il Ceo di Biogen | “Missione crescita sostenibile Piano in 5 tappe”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – Obiettivo: "Tornare a crescere in modo". E' la sfida con cuisi sta misurando da quando nel novembre 2022 al suo vertice è arrivato Christopher A. Viehbacher, presidente e Ceo dell'azienda, che alla fine del secondo trimestre 2023 ha annunciato un programma battezzato 'Fit for Growth', che include anche una riduzione dell'organico di circa mille persone in tutta l'organizzazione e unper reinvestire una quota delle risorse liberate in lanci di prodotti e ricerca e sviluppo. "E' un programma che genererà un miliardo di dollari di risparmi lordi", evidenzia il manager in un'intervista all'Adnkronos Salute in cui fa il punto anche sulla visione e sulla strategia messa in campo dall'azienda. Il quadro dell'affiliata italiana, spiegano dalla società, al momento non è atteso che cambi. Accanto a ...