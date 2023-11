Fantasmagoria Callas

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il Teatro alla Scala presenta, da venerdì 17 novembre 2023 a martedì 30 aprile 2024, presso il Museo Teatrale alla Scala, la mostra Fantasmagoria, dedicata al soprano Maria(New York, 2 dicembre 1923 – Parigi, 16 settembre 1977) nel centesimo anniversario dalla nascita. La mostra, a cura di Francesco Stocchi con allestimento di Margherita Palli, esplora attraverso diversi linguaggi il mito di Maria, restituendo il ritratto di un’artista completa in grado di fondere canto e recitazione in una combinazione unica, che l’ha resa un’icona senza tempo, suscitando già quando era in vita l’interesse e l’ammirazione di artisti, studiosi, cineasti e letterati che ne hanno trasportato l’aura ben oltre i confini del teatro musicale. A quarantasei anni dalla sua scomparsa, il Teatro alla Scala omaggia l’artista che ha ...