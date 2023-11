"La ricerca di un nuovo allenatore inizia da subito, con Cescche assume le funzioni ad interim" , c'è però scritto nel comunicato del club di Serie B, nel quale lo spagnolo ricopriva il ...

Fabregas, altra sorpresa a Como: il comunicato ufficiale spiazza tutti Corriere dello Sport

La svolta: Via Longo, Fabregas in panchina La Provincia di Como

COMO - Ieri mancava solo l'ufficialità che adesso è arrivata: Cesc Fabregas è il nuovo allenatore del Como dopo l'esonero a sorpresa di Longo. "La ricerca di un nuovo allenatore inizia da subito, con ...Rivoluzione in casa Como. I lombardi, sesti in classifica, hanno deciso di esonerare il tecnico Moreno Longo per dare il via ad una nuova era nonostante ...