Fabio Volo | “Riaprirò la panetteria di famiglia Murgia non capì il mio libro”

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 novembre 2023) Si sente a suo modo un incompreso, che torna in libreria con la sua ultima fatica Tutto è qui per te, edito da Mondadori. Intervistato dal Corriere della Sera, lo scrittore e speaker radiofonico è al tredicesimo, dopo nove milioni di copie vendute. Eppure il suo successo di pubblico non sfonda tra i critici, tanto da convincerlo del fatto che giornalisti e intellettuali in qualche modo lo odino: «In Italia le categorie vivono negli acquari, con le loro dinamiche – spiega– Io ci sono finito dentro scrivendo libri e tutti i pesci hanno cominciato a dire: “Ragazzi, questo non è del nostro acquario, dura poco». Si sono sentiti minacciati. Ma non sono entrato dicendo: “Ho venduto 9 milioni di libri in 25 Paesi, sono il più bravo di tutti”. Sono sempre stato io quello a non prendersi sul serio. ...