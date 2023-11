Fabio Volo | con Johanna ci siamo separati “per evitare l’inferno | ma la amo ancora”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 13 novembre 2023), 51 anni, ha parlato della sua separazione in una lunga intervista al Corriere della Sera. Sposato conMaggy Hauksdóttir fino al 2020, la fine del loro matrimonio era stata resa pubblica soltanto nel 2022. “Cilasciati per” ha dichiarato quindi lo scrittore alle pagine del giornale. “è quando finisci dentro un problema e non riesci a vederne l’uscita. Sono i tuoi limiti. E non è che poi non rientri più”. L’ex coppia ha avuto due figli: Sebastian, di 10 anni, e Gabriel, di 8, con i qualiracconta di aver mantenuto un buon rapporto. La separazione non è un fallimento. I rapporti si evolvono, conta l’intelligenza. Io non credo di amare meno la madre di miei figli. E non credo che lei ami meno me. ...