F1 | GP Las Vegas 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 17-19 novembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tanta curiosità in vista del grande ritorno dopo oltre quarant’anni della Formula Uno a Lasper il ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondiale. Il circus fa tappa nella celebre località del Nevada su un circuito inedito, costruito negli ultimi mesi da Liberty Media, che si snoda tra le strade della capitale globale del divertimento e del gioco d’azzardo. Da venerdì 17 a domenica 19le vetture della massima categoria automobilistica mondiale sfrecceranno sulla Strip e sulle altre vie principali della città statunitense, regalando sicuramente un bello spettacolo almeno a livello visuale e scenografico. Qualche incognita sul piano sportivo, con le basse temperature (si gareggerà in notturna) che rischiano di mischiare le carte tra i top team e non solo. Entrambi i titoli iridati sono già stati assegnati da ...