Ezio Liberatore | le sue prime parole dopo l’eliminazione di Amici | “Spiazzato”

(Di lunedì 13 novembre 2023)è stato uno degli allievi di23, ma come SpaceHippiez e SamuSpina anche lui è già tornato a casa. Un’eliminazione voluta da Anna Pettinelli. “Nonostante sia durata poco tempo, è stata una bellissima esperienza oltre che una grande novità” – ha dichiaratoa SuperGuidaTv – “Mi sono trovato catapultato da un giorno all’altro in un’ambiente totalmente nuovo e non parlo solo di contesto televisivo ma anche di convivenza con persone che non avevo mai visto prima. Mi ha aiutato a crescere umanamente e a capire i miei limiti caratteriali. Da questo punto di vistaè stata l’occasione per mettermi in discussione”. E ancora: “Tornassi indietro, vivrei con più leggerezza questa esperienza. L’ho presa troppo di petto ma questo è un modo con cui ...