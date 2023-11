Ex ragazza di Letizia Petris entra al GF? Nicole svela tradimenti e aggressioni

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 novembre 2023)Conte, ex fidanzata di, attuale concorrente del Grande Fratello, ha registrato una diretta su Instagram in compagnia dell’influencer Alessandro Rosica in cui ha parlato a lungo della sua relazione con l’inquilina del reality show. La diretta è avvenuta poco dopo cheha menzionato la sua ex all’interno della casa. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Lo sfogo diConte dopo chela nomina al GFha parlato della sua exConte nella casa del Grande Fratello. La concorrente, sfogandosi con alcune compagne d’avventura, ha mostrato un po’ di pentimento per come si è comportata con la. A tal proposito, ha detto che, se le fosse ...