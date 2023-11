Ex fidanzati scomparsi in Veneto | lo zio di Giulia Cecchettin | “Li hanno visti litigare” L’auto avvistata in Friuli-Venezia Giulia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023)e Filippo Turetta, gli exda Vigonovo, in provincia di, sono stati” sabato sera poco le 23. Lo ha raccontato lo zio della 22enne, spiegando che a raccontare questa vicenda è stato un uomo che abita vicino al parcheggio dove i due erano a bordo di una Fiat Punto nera. “Un vicino, mentre fumava, ha sentito le grida di, trattenuta in macchina da Filippo, che si è poi dileguato verso la strada che porta al cimitero che può portare in via Vigonovese verso Padova o verso il centro di Vigonovo”, ha spiegato lo zio della giovane, Andrea Camerotto, ai media locali.e Turetta, colleghi di studi, avevano avuto una relazione, terminata ...